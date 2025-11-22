Мареска доволен "тяжелой победой" над "Бернли"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил свое удовлетворение от "тяжелой победы" 0:2 над "Бернли".

В субботу "Челси" довольно уверенно одолел "Бернли", почти ничего не позволив создать сопернику.



Однако Мареска совершенно не считает эту победу легкой, учитывая раннее начало матча и предшествовавший ему международный перерыв.



"Мне не понравилась такого рода победа, потому что это было тяжело. Было тяжело играть после международного перерыва, в 12:30, на поле "Бернли". Матчи здесь всегда тяжелые. Но я очень доволен тем, как мы сражались".



"Приехать сюда и не пропустить очень сложно. Это нормально, если соперник имеет моменты. Но у них был только один реальный момент за весь матч. У них не было других моментов, а у нас моментов было много".



"После международного перерыва очень важно не потерять темп. Теперь мы восстановим свою энергию, чтобы продолжить во вторник", — сообщил Мареска TNT Sports.