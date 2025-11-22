Гвардиола надеется, что Холанд покорит рекорд Ширера

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что его нападающий Эрлинг Холанд потеснит Алана Ширера в качестве лучшего бомбардира Премьер-Лиги всех времен.

В своих 108 матчах Премьер-Лиги Холанд забил 99 мячей. Эрлинг почти наверняка покорит рубеж в 100 голов быстрее, чем Ширер, которому в свое время потребовалось для этого 124 поединка.



Зато Ширер остается лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги с 260 голами, на 47 опережая ближайшего преследователя в лице Харри Кейна.



В "Сити" у Холанда есть контракт до 2034 года, что теоретически дает Эрлингу возможность покорить рекорд Ширера, и Гвардиола был бы рад этому.



"Это было бы хорошо, потому что это означало бы, что он забивал голы! Алан Ширер — пока что величайший бомбардир в этой лиге, и что бы ни случилось в карьере Эрлинга здесь, Алан Ширер все равно будет на высоте благодаря своему мастерству забивать голы. Он выигрывал Премьер-Лигу, но не с командами, которые все знают".



"Я всегда восхищался парнями, которые демонстрируют высокую результативность долгое время, а не только один или два сезона. Они устойчивы и проявляют себя каждый сезон".



"Они забивают голы не только один сезон. Они делают это много сезонов, и это означает, что они невероятно сосредоточены и профессиональны, а также любят футбол".



"Не нужно владеть математикой, чтобы понять, что Эрлинг будет близок к Харри Кейну и Алану Ширеру, если останется здесь надолго и сохранит свою результативность".



"Но, если честно, я не знаю, что случится в будущем", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.