"Челси" уверенно победил "Бернли"

"Челси" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у "Бернли" благодаря голам Педру Нету и Энцо Фернандеса.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма".



Новыми лицами в старте "синих" стали Тосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Андрей Сантос и Джейми Гиттенс.



"Бернли" выглядел довольно уверенно в начале матча, имея свободу в центре поля по причине отсутствия Мойсеса Кайседо у соперника. "Челси" пришлось поработать в обороне, а на 20-й минуте даже Роберт Санчес вступил в игру, чтобы отразить удар Лума Чауна.



Свой первый реальный момент гости создали только на 34-й минуте, когда ветеран Кайл Уолкер не позволил Гиттенсу замкнуть прострел Педру Нету в штрафной.



Спустя три минуты "синие" получили еще один шанс. Гиттенс набросил мяч к дальней штанге, а Нету, открывшийся за спиной у Энцо Фернандеса, пробил в падении головой — 0:1.



Во втором тайме "Челси" принялся контролировать мяч, хотя особой угрозы чужим воротам не создавал — до 63-й минуты, когда Нету пробил в ближнюю штангу.



У "Бернли" не было реальных возможностей отыграться, а на 88-й минуте хозяева пропустили второй гол. Вышедший на замену Марк Гиу проскочил мимо оппонента по правому краю штрафной, после чего покатил назад под удар Фернандеса — 0:2.



"Челси" был несколько вял, что объяснимо, если учитывать раннее начало матч и международный перерыв, однако "синие" сыграли надежно в обороне, и уже после первого гола все было ясно.



