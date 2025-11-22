"Челси" уверенно победил "Бернли"
"Челси" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у "Бернли" благодаря голам Педру Нету и Энцо Фернандеса.
Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма".
Новыми лицами в старте "синих" стали Тосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Андрей Сантос и Джейми Гиттенс.
"Бернли" выглядел довольно уверенно в начале матча, имея свободу в центре поля по причине отсутствия Мойсеса Кайседо у соперника. "Челси" пришлось поработать в обороне, а на 20-й минуте даже Роберт Санчес вступил в игру, чтобы отразить удар Лума Чауна.
Свой первый реальный момент гости создали только на 34-й минуте, когда ветеран Кайл Уолкер не позволил Гиттенсу замкнуть прострел Педру Нету в штрафной.
Спустя три минуты "синие" получили еще один шанс. Гиттенс набросил мяч к дальней штанге, а Нету, открывшийся за спиной у Энцо Фернандеса, пробил в падении головой — 0:1.
Во втором тайме "Челси" принялся контролировать мяч, хотя особой угрозы чужим воротам не создавал — до 63-й минуты, когда Нету пробил в ближнюю штангу.
У "Бернли" не было реальных возможностей отыграться, а на 88-й минуте хозяева пропустили второй гол. Вышедший на замену Марк Гиу проскочил мимо оппонента по правому краю штрафной, после чего покатил назад под удар Фернандеса — 0:2.
"Челси" был несколько вял, что объяснимо, если учитывать раннее начало матч и международный перерыв, однако "синие" сыграли надежно в обороне, и уже после первого гола все было ясно.
"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче
22.11.2025 17:30
Просмотров: 704
22.11.2025 18:02 #
sausage
Я не скулю, это победный гимн!
За наступ на ногу уже не дают пенки!?
Вуахаха
Еси чо походу рили поптать ноги игрокам можно.
Не зря фол на чалобе потом оказался не фолом в матче с фулхемом
Такие бомжи ети судьи...чистая пенка.
Ишак мерзкий, грязный игрок. По стилю напоминает мразотных игроков Барсы типа Бускетса
Сантос и зелёная форма - залог победы Челси снова в гонке )))
Первый в глоточку подзалуплей
Ах ах ах
Керкез уже по привычке, полученной после перехода в исламопуль, упал раком делать намаз вместо удара.
Чафси в гонке
ееее пукалипсиииииии!!!!!
Князья проснутся сегодня?
22.11.2025 17:37 #
sausage
Береги не береги всё равно получишь хуй.
Кто о чем, а лысый пидр из Казахстана всё о хуях, наркоте, Зеленском и Ван бастене.
может пора уже на трон возвращаться, КНЯЗИ???
нех асналу чемпик отдавать.
Ща шон дайч поводит по ртам портовых обмороков)))
Поздравляю залупенсов
С победой синие!
Бернли на удивление показали оч. слабую игру. Почти не угрожали воротам Санчеза.
В целом на эконом режиме хорошо закрыли матч. Раз в год и Педру Нету стреляет).
Гиттенс понравился на фланге, Уокера возил аля Азар (последний кнч возил праймового Уокера)
Гиу хорош, отдача от него как от Аспиликуеты
Мареска гений
22.11.2025 17:37 #
sausage
Береги не береги всё равно получишь хуй.
Бабулька делиться своими жизненными ценностями
Одно говно выиграло у другого говна.
на классе. Бернли в атаке вообще ничо не смог кроме удара Флемминга после хуевой игры Бадиашвили. ну и пенку повезло что судейка не поставил после привоза Санчеса. в остальном Челси играл вяло, но на классе закрыли, молодцы. ещё и пару важных игроков поберегли, тоже плюс перед напряженных периодом
Пернли просто труп.
По сути вторым составом на изи раскатали бичей на классе даже не потея особо
Изи вылет для бомжей
Чуланси набирает чемпионский ход. Ротета дрожит
Зы андрюха мом. Как сменщик просто золото
это вин, отрыв от лузерпуля и приближение к гонке за титул
come on chelsea!
Збс, с победой!
