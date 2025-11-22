Мадуэке вернется к дерби Северного Лондона

Вингер Нони Мадуэке вернется в заявку "Арсенала" на дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Мадуэке успел сыграть только пять матчей Премьер-Лиги за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 52 миллиона фунтов минувшим летом, получив травму колена против "Манчестер Сити" 21 сентября.



На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Арсенала" Микель Артета отдельно не упомянул Мадуэке, лишь сообщив о том, что клуб проделал большую работу над восстановлением игроков во время международного перерыва.



Однако talkSPORT стало известно, что Мадуэке окончательно выздоровел и должен принять участие в дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" в воскресенье.