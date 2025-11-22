Каррагер: "Слот одержим Лигой Чемпионов"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что главный тренер "красных" Арне Слот может сосредоточиться на Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Прямо сейчас "Ливерпуль" уступает уже восемь очков лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу", поэтому шансы "красных" защитить титул выглядят сомнительно.



Каррагер чувствует, что Премьер-Лига и не является приоритетом Слота на этот сезон. Джейми не удивится, если Арне бросит все силы для достижения успеха на европейской арене.



"Думаю, Слот слегка одержим Лигой Чемпионов. Он много говорит о ПСЖ после поражения от них в прошлом сезоне".



"Он так хорошо отзывается от них, словно восхищается своим поражением от этой команды и тем фактом, что впоследствии они выиграли турнир. А также тем, в какой манере они сыграли финал".



"Думаю, он любит тренеров, чьи команды играют в такого рода футбол, и это показывает, каким образом хочет играть он сам в идеале".



"Именно поэтому после прошлого сезона он хотел сделать игру "Ливерпуля" более яркой, и это можно увидеть по приглашенным игрокам. Но когда тратите так много денег, вы обязаны быть одним из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов".



"Вообще-то, летом я столкнулся с Арне Слотом, когда он отдыхал с семьей. Я поблагодарил его за то, что он привел "Ливерпуль" к победе в лиге в прошлом сезоне, а он представил меня своей жене и своим детям как победителя Лиги Чемпионов".



"И я практически почувствовал: "Это и есть наш следующий шаг". Он словно говорил: "Мы выиграли лигу, теперь мы хотим выиграть Лигу Чемпионов".



"Эта мысль засела у меня в голове. Можно почувствовать, что он отчаянно этого хочет, как и все тренеры топ-уровня. Но когда ты тренируешь "Ливерпуль", этот клуб является синонимом Лиги Чемпионов, поэтому мы должны быть близки", — цитирует Каррагера Sky Sports.