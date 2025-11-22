Доннарумма: "Холанд уговаривал меня перейти в "Сити"

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма поведал, что его дружба с нападающим Эрлингом Холандом сыграла важную роль в его переходе в "Манчестер Сити".

Доннарумма присоединился к "Сити" в заключительный день летнего трансферного окна, перебравшись из ПСЖ.



По словам Доннаруммы, он поддался уговорам Холанда, с которым он сдружился еще до своего трансфера.



"Он великолепный парень, он так спокоен, он любит свою семью и любит быть с ней".



"Мы с ним нашли общий язык. Эта синергия у нас возникла естественным образом. Даже когда мы играли друг против друга, мы находились на связи и часто разговаривали после матчей".



"Затем у меня появилась возможность перейти сюда, и он написал мне. Он настойчиво уговаривал, чтобы я перешел сюда, и я очень ему благодарен за это".



"Он действительно отличный друг, и это хорошо, что я играю вместе с ним, потому что играть против него так сложно! Он — инопланетянин!" — цитирует Доннарумму Sky Sports.