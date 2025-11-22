"Юнайтед" открыт к продаже Бруну Фернандеша летом
"Манчестер Юнайтед" открыт к расставанию со своим капитаном Бруну Фернандешем следующим летом.
По информации TEAMtalk, обновление центра поля будет приоритетной задачей "Юнайтед" следующим летом, причем "красные дьяволы" хотят подписать сразу трех новых полузащитников.
А чтобы осуществить это, "Юнайтед" готов попрощаться с тремя игроками. Клуб с "Олд Траффорд" не будет продлевать истекающий контракт с Каземиро, а также надеется продать Маркуса Рэшфорда и Фернандеша.
Уход этих троих игроков позволит "Юнайтед" значительно разгрузить свою зарплатную ведомость и высвободить ресурсы для приглашения Адама Уортона из "Кристал Пэлас", Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" и Карлоса Балеба из "Брайтона", которые возглавляют шорт-лист "дьяволов" среди полузащитников.
Что касается Фернандеша, то к нему давно существует интерес из Саудовской Аравии. Например, минувшим летом "Юнайтед" мог выручить 100 миллионов фунтов за 31-летнего португальца.
22.11.2025 14:00
Просмотров: 358
Последние комментарии:
Ну такая себе политика - поменять признанных топов на хуйпойми кого из махровых середняков.
