Слот готов жертвовать другими нападающими ради Исака

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот предупредил, что ему придется жертвовать другими нападающими, чтобы вернуть Александера Исака в форму.

Исак пока еще ни разу не сыграл все 90 минут целиком с момента своего перехода из "Ньюкасла" за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.



Сейчас Исак возвращается в строй после травмы паха, и Слоту важно помочь подопечному набрать форму. Делать это Арне предстоит в ущерб конкурентам Александера.



"Мы можем прибавить как команда, и мы определенно прибавим по отдельности, потому что игроки гораздо лучше адаптируются к этой лиге. В случае с Алексом нам все еще нужно немного времени, но в итоге он станет тем игроком, которым он был в "Ньюкасле", если мы сможем вернуть его в форму".



"Я знаю на 100 процентов, что находящийся в форме Александер Исак является большим, большим, большим плюсом для этой команды. Но чтобы сделать это, ему придется проводить минуты, когда вы сможете возразить, что игровая форма другого игрока лучше", — цитирует Слота Daily Mail.