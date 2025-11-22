Премьер-Лига закрыла лазейку в правилах ФФП, которой пользовались "Челси" и "Вилла"

Премьер-Лига закрыла лазейку, которой пользовались "Челси" и "Астон Вилла" для обхода правил финансового фейр-плей.

Накануне боссы клубов Премьер-Лиги — 14 голосами против шести — одобрили изменение ФФП в соответствии с моделью Squad Cost Ratio.



Со следующего сезона каждый клуб Премьер-Лиги сможет тратить на зарплаты, трансферы и агентов не более 85% от заработанного, причем учитываются только футбольные доходы вроде призовых, телетрансляций и торговли игроками.



Таким образом, клубы уже не смогут искусственно завысить свои доходы, как это сделал "Челси", когда продал два отеля при "Стэмфорд Бридж" своей дочерней компании, а затем повторил это с женской командой.



Аналогичным способом нарушения ФФП избежала "Вилла", когда продала женскую команду своей родственной компании за 55 млн. фунтов, напоминает The Independent.