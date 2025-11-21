Премьер-Лига одобрила новые правила ФФП, но отвергла потолок зарплат

Клубы Премьер-Лиги проголосовали за изменение модели финансового фейр-плей, но отвергли предложение о потолке зарплат.

В пятницу в Лондоне состоялось собрание боссов 20 клубов Премьер-Лиги, и на повестке дня у них было два важных вопроса.



Как сообщает The Guardian, минимально допустимым количеством голосов — 14 против шести — клубы Премьер-Лиги одобрили изменение правил ФФП со следующего сезона.



В данный момент правила ФФП ограничивают убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов, но со следующего сезона Премьер-Лига перейдет на модель SCR (Squad Cost Ratio), при которой каждый клуб сможет тратить на зарплаты, трансферы и агентов до 85% от заработанного.



Фактически это означает, что Премьер-Лига синхронизирует свои правила ФФП с УЕФА, однако для участников еврокубков порог SCR жестче — 70%.



Против SCR высказались "Борнмут", "Брайтон", "Брентфорд", "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Лидс", но их голосов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать нововведение.



А вот модель top-to-bottom anchoring (TBA), при которой траты на зарплаты привязаны к заработку последнего клуба Премьер-Лиги, не нашла поддержки.



За TBA, которая фактически представляет собой введение потолка зарплат, проголосовали только семь клубов. 12 высказались против, а "Бернли" воздержался.



Добавим, за превышение порога в 85% по SCR будет полагаться денежный штраф. Но если это превышение будет экстремальным — свыше 115% — нарушитель может подвергнуться снятию очков.