Доннарумма: "ПСЖ меня подвел"

Голкипер "Манчестер Сити" Данлуиджи Доннарумма раскритиковал свой бывший клуб ПСЖ за манеру обращения с ним.

Минувшим летом ПСЖ неожиданно выставил на трансфер Доннарумму, который в прошлом сезоне помог французскому клубу выиграть Лигу Чемпионов.



В заключительный день летнего трансферного окна Доннарумма оказался в "Сити". И хотя Джанлуиджи благодарен ПСЖ за проведенные годы, 26-летний итальянец расстроен, как с ним поступили.



"Непросто покидать такого рода клуба. После того, что случилось, я чувствовал себя действительно плохо".



"Я пришел и адаптировался к определенному стилю, но в последние месяцы этого стиля не стало".



"Жаль, что это произошло после сезона, в котором мы принесли Парижу побед в Лиге Чемпионов, чего прежде еще не случалось. Это ранит. Но ты должен перевернуть страницу, и в ПСЖ я всегда чувствовал близость с своими партнерами по команде и фанатами".



"Я чувствую, что меня подвели, потому что я пришел и адаптировался к ПСЖ, уделив этому особое внимание. Но последние месяцы были совершенно другими. Это расстроило меня".



"Я никогда не смогу это объяснить, но тебе остается смириться. Я был расстроен тем, как они повели себя в этой ситуации. Жаль, что так вышло, но ты должен двигаться дальше".



"Я всегда буду благодарен ПСЖ за то, что они дали мне и что я дал им. Это было великолепно. Я всегда буду благодарен фанатам".



"Я всегда буду возвращаться в Париж, который стал моим вторым домом и занял важное место в моей жизни. Я рад тем, чего достиг там и чего мои партнеры по команде и фанаты дали мне. Я всегда буду благодарен им", — цитирует Доннарумму Sky Sports.