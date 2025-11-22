Гвардиола: "Арсенал" безупречен"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Арсенал" "безупречно" проводит этот сезон.

В данный момент "Сити" является главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", находясь в четырех очках позади.

И хотя впереди еще куча матчей, Гвардиола не ждет большого количества осечек от "Арсенала".

"Правда в том, что такая сильная команда, как "Арсенал", безупречна — и не только в том сезоне, а в последних сезонах".

"У меня то же ощущение, как и когда мы сражались против "Ливерпуля" в прошлом. Я чувствовал, что они не будут терять много очков. Если они смогут набрать много очков на дистанции, настичь их будет сложно, как это было с "Ливерпулем" в прошлом сезоне".

"Преследующие команды должны невероятно постараться, чтобы подвергнуть их давлению. Это так сложно, когда дистанция столь велика".

"В то же время на дворе только ноябрь. И в ноябре еще ничего не решено. В феврале или марте уже нужно быть осторожнее, но сейчас сезон только начинается", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.




Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 119




Поиск: