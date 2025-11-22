Палмер получил перелом мизинца за день, как должен был вернуться к тренировкам

Наставник "Челси" Энцо Мареска поведал, что его полузащитник Коул Палмер получил перелом мизинца ноги за день до планируемого возвращения к тренировкам в общей группе.

Выезд к "Бернли" в субботу мог стать первым за два месяца матчем для Палмера. Коул уже залечил свой пах, но в среду вечером ударился пальцем ноги о дверь и получил перелом.



"Когда получаешь сообщение от доктора в 11 часов вечера, это всегда плохие новости".



"Я посмотрел в телефон, и это был доктор, который просто написал: "У Коула случился инцидент дома". Я был рядом со своей женой и воскликнул: "О, Боже!" Моя жена сказала: "Что случилось? Что случилось?" Типа того. Я не шучу, я серьезно".



"План состоял в том, чтобы Коул принял участие в тренировке в четверг, поэтому он был готов. К сожалению, ночью перед этим случился инцидент. Так бывает".



"Я много раз просыпаюсь ночью, чтобы сходить в туалет. Я бьюсь головой, ногами, всем, поэтому так бывает. Он был очень близок. Он почти вернулся после травмы паха, и это были очень хорошие новости, но затем возникла эта небольшая проблема", — цитирует Мареску Daily Mail.