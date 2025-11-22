12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 22 ноября, семью поединками стартует 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В шести последних матчах Премьер-Лиги "Бернли" потерпел четыре поражения (2 победы) и пять раз пропускал два гола или более. "Челси" выиграл оба последних выездных поединка в чемпионате без пропущенных голов. "Бордовые" одержали лишь одну победу в 18 последних встречах с "синими" в рамках высшего дивизиона (5 ничьих, 12 поражений) — 2:3 на "Стэмфорд Бридж" в первом туре сезона 2017/18.



Нападающий "Бернли" Армандо Бройя получил повреждение лодыжки в матче за сборную Албании. Также травмированы Йордан Байер, Зеки Амдуни и Коннор Робертс.



Игроки "Челси" Бенуа Бадиашиле, Энцо Фернандес и Педру Нету решили свои проблемы со здоровьем, но Леви Колуилл, Ромео Лавиа, Дариу Эссугу и получивший перелом мизинца на ноге Коул Палмер команде не помогут.



БОРНМУТ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Борнмут" одержал четыре победы в пяти последних домашних матчах Премьер-Лиги (1 ничья) — как и в 12 предыдущих (4 победы, 3 ничьи, 5 поражений). "Вест Хэм" может впервые с декабря 2023 выиграть три поединка чемпионата подряд. "Молотобойцы" ни разу не уступили в восьми последних встречах с "вишенками" в Премьер-Лиге (3 победы, 5 ничьих).



"Борнмуту" предстоит оценить состояние Льюиса Кука, Бена Доака, Джастина Клюйверта и Антуана Семеньо.



Атакующий полузащитник Лукас Пакета не сыграет за "Вест Хэм" по причине дисквалификации. Лукаш Фабиански, Константинос Мавропанос и Никлас Фюллькруг под вопросом, но Оливер Скарлес точно не выйдет на поле.



БРАЙТОН — БРЕНТФОРД 18:00



"Брайтон" не знает поражений дома в Премьер-Лиге уже девять матчей кряду (5 побед, 4 ничьи) — с 0:3 против "Астон Виллы" в апреле. "Брентфорд" проиграл четыре из пяти выездных поединков чемпионата в этом сезоне (1 победа). "Пчелы" ни разу не побеждали в четырех выездах к "чайкам" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения).



В лазарете "Брайтона" остаются Адам Уэбстер, Джеймс Милнер и Солли Марч, но Браян Груда, Ясин Аяри и Джек Хиншелвуд уже поправились.



Атакующий полузащитник "Брентфорда" Фабиу Карвалью порвал крестообразные связки колена и в этом сезоне уже не сыграет. Антони Миламбо и Джош Дасилва также лечатся.



ФУЛХЭМ — САНДЕРЛЕНД 18:00



"Фулхэм" не проиграл ни одного из 10 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (5 побед, 5 ничьих). 71% своих голов в этом сезоне английского первенства "Сандерленд" забивает во вторых таймах (10 из 14) — только у "Брайтона" этот показатель выше (76%). "Дачники" проиграли обе последние домашние встречи с "черными котами" в Премьер-Лиге.



"Фулхэм" будет лишен травмированных Энтони Робинсона с Родриго Мунисом и дисквалифицированного Саши Лукича.



"Сандерленд" по-прежнему вынужден обходиться без Хабиба Диарра, Аджи Алезе, Денниса Циркина, Ромейна Мандла и Лео Йельде. Омар Альдерете может вернуться после сотрясения.



ЛИВЕРПУЛЬ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" впервые с апреля 2023 начнет матч Премьер-Лиги, занимая столь низкое место в таблице — восьмое. "Ноттингем Форест" — одна из четырех команд, которые еще не побеждали на выезде в этом сезоне английского первенства (также "Фулхэм", "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон"). Домашнее поражение 0:1 от "лесников" стало единственным для "красных" матчем в прошлом сезоне Премьер-Лиги, в котором они не смогли забить.



Алиссон готов вернуться на ворота "Ливерпуля". Конор Брэдли и Флориан Вирц получили мышечные травмы во время международного перерыва, присоединившись в лазарете к Джованни Леони и Джереми Фримпонгу.



"Форест" все еще не может рассчитывать на Ангуса Ганна, Олу Айну, Александра Зинченко, Дугласа Луиса, Дилана Баква и Криса Вуда.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из 11 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги (2 ничьи, 9 поражений). "Кристал Пэлас" потерпел два поражения в двух последних выездных поединках чемпионата — как и в 18 предыдущих. "Волки" одержали только одну победу в девяти последних встречах с "орлами" в рамках Премьер-Лиги (1 ничья, 7 поражений).



Среди потерь "Вулверхэмптона" значатся Мэтт Дохерти, Даниэль Бентли, Леон Чивоме и Родригу Гомеш.



Капитан "Пэлас" Марк Гехи залечил свою стопу. Также поправились Жан-Филипп Матета и Эдди Нкетиа, но Чади Риад и Шейк Дукуре продолжают отсутствовать.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



"Ньюкасл" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге. "Сити" начал сезон чемпионата с двух поражений в трех поединках, пропустив четыре гола, но с тех пор уступил еще лишь однажды (6 побед, 1 ничья) и пропустил еще лишь четырежды. "Сороки" могут похвастать лишь одной победой в 35 последних встречах с "горожанами" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 28 поражений) — 2:1 дома в январе 2019 при Рафаэле Бенитесе.



Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн отбывает дисквалификацию. Ник Поуп и Жоэлинтон вернулись в строй, а Энтони Гордон под вопросом.



"Сити" не помогут полузащитники Родри и Матео Ковачич.