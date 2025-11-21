МЮ надеется отсрочить отъезд Мазрауи, Диалло и Мбемо на Кубок Африки

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его клуб попытается отсрочить отъезд Нуссаира Мазрауи, Амада Диалло и Бриана Мбемо на Кубок Африки.

Правила обязывают "Юнайтед" отпустить принимающих участие в Кубке Африки игроков за две недели до старта турнира — примерно 8 декабря, когда "красные дьяволы" играют против "Вулверхэмптона".



Однако "Юнайтед" собирается побеседовать с футбольными чиновниками из Марокко, Кот-д'Ивуара и Камеруна, чтобы Мазрауи, Диалло и Мбемо немного задержались в клубе.



"Есть правила. Мы должны отпустить игроков за две недели до старта турнира. Мы постараемся сохранить игроков чуть подольше, но это не в наших руках. Мы постараемся изо всех сил, работая совместно с Федерациями".



"Это возможность для других. Ситуацию не назовешь идеальной, и глубина нашего состава не велика, но на этот случай у нас есть академия, и мы будем готовы", — цитирует Аморима Sky Sports.