Гвардиола: "Теперь начинается настоящий сезон"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что "настоящий сезон" стартует только сейчас.

"Сити" возвращается с международного перерыва, занимая второе место в Премьер-Лиге, в четырех очках позади лидирующего "Арсенала".



Ближайшие месяцы ведущим командам Премьер-Лиги предстоит играть в режиме нон-стоп, и Гвардиола считает, что в этот период "горожанам" важно не отдалиться от вершины таблицы.



"Есть две части сезона: когда трансферное окно закрылось летом и когда закончился международный перерыв в ноябре".



"Теперь международный перерыв закончился, и до марта нам предстоит играть матчи каждые три-четыре дня".



"Теперь и начинается настоящий, настоящий сезон. Важнее всего быть наверху или где-то поблизости".



"Важно подойти к концовке сезона, имея шансы побороться за титул. Такова цель — и победа завтра стала бы важным шагом для нас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.