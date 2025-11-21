Брэдли и Вирц угодили в лазарет "Ливерпуля"

Защитник Конор Брэдли и плеймейкер Флориан Вирц угодили в лазарет "Ливерпуля" с мышечными травмами.

Оба игрока не помогут "Ливерпулю" против "Ноттингем Форест" в ближайшую субботу. Брэдли пропустит три недели, но Вирц вернется раньше.



Потеря Брэдли видится большой проблемой, потому что Джереми Фримпонг, другой правый защитник "Ливерпуля", будет отсутствовать еще две-три недели, а способный сыграть на этой позиции Джо Гомес пропустил тренировку в четверг.



Закрыть проблемную позицию главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может с помощью полузащитника Доминика Собослаи, который уже играл справа в обороне в этом сезоне.



"Он (Собослаи) так хорош на каждой позиции. Он уже играл крайнего защитника. Кертис Джонс и Джо Гомес тоже могут сыграть там", — цитирует Слота Sky Sports.



Также Слот подтвердил возвращение в строй голкипера Алиссона.