Брэдли и Вирц угодили в лазарет "Ливерпуля"
Защитник Конор Брэдли и плеймейкер Флориан Вирц угодили в лазарет "Ливерпуля" с мышечными травмами.
Оба игрока не помогут "Ливерпулю" против "Ноттингем Форест" в ближайшую субботу. Брэдли пропустит три недели, но Вирц вернется раньше.
Потеря Брэдли видится большой проблемой, потому что Джереми Фримпонг, другой правый защитник "Ливерпуля", будет отсутствовать еще две-три недели, а способный сыграть на этой позиции Джо Гомес пропустил тренировку в четверг.
Закрыть проблемную позицию главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может с помощью полузащитника Доминика Собослаи, который уже играл справа в обороне в этом сезоне.
"Он (Собослаи) так хорош на каждой позиции. Он уже играл крайнего защитника. Кертис Джонс и Джо Гомес тоже могут сыграть там", — цитирует Слота Sky Sports.
Также Слот подтвердил возвращение в строй голкипера Алиссона.
21.11.2025 16:00
Просмотров: 61
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: