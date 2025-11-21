Возвращение Палмера откладывается из-за перелома пальца ноги

Полузащитник "Челси" Коул Палмер получил перелом пальца ноги, что отложит его возвращение в строй.

На текущей неделе Палмер должен был приступить к тренировкам в общей группе после двух месяцев отсутствия с травмой паха.



Однако в среду вечером Палмер ударился мизинцем своей левой ноги о дверь у себя дома, а обследование обнаружило перелом.



Таким образом, теперь 23-летний англичанин пропустит три ближайших матча "Челси": против "Бернли" и "Арсенала в Премьер-Лиги, а также расположившийся между ними поединок Лии Чемпионов против "Барселоны".



"Он точно не будет доступен в субботу, а также против "Барселоны" и "Арсенала". К сожалению, у него случился инцидент дома, и он ударился пальцем ноги. Ничего серьезного, но он не вернется на следующей неделе".



"Я сам много раз просыпаюсь за ночь, ударяясь то головой, то ногами, всем. Так что подобное случается", — цитирует Палмера