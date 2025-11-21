Возвращение Палмера откладывается из-за перелома пальца ноги
Полузащитник "Челси" Коул Палмер получил перелом пальца ноги, что отложит его возвращение в строй.
На текущей неделе Палмер должен был приступить к тренировкам в общей группе после двух месяцев отсутствия с травмой паха.
Однако в среду вечером Палмер ударился мизинцем своей левой ноги о дверь у себя дома, а обследование обнаружило перелом.
Таким образом, теперь 23-летний англичанин пропустит три ближайших матча "Челси": против "Бернли" и "Арсенала в Премьер-Лиги, а также расположившийся между ними поединок Лии Чемпионов против "Барселоны".
"Он точно не будет доступен в субботу, а также против "Барселоны" и "Арсенала". К сожалению, у него случился инцидент дома, и он ударился пальцем ноги. Ничего серьезного, но он не вернется на следующей неделе".
"Я сам много раз просыпаюсь за ночь, ударяясь то головой, то ногами, всем. Так что подобное случается", — цитирует Палмера
21.11.2025 15:00
Просмотров: 324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лохси
(ответить)
В Самоволке
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий