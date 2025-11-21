Только один клуб из "большой шестерки" не хочет Семеньо

Пять из шести клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги заинтересованы в вингере "Борнмута" Антуане Семеньо.

Минувшим летом Семеньо заключил с "Борнмутом" новый контракт, который позволяет ему уйти в январе за фиксированную сумму в 65 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Если Семеньо останется, то к следующему лету размер отступных снизится до примерно 50 млн. фунтов, что лишь подогревает интерес к Антуану.



По информации talkSPORT, Семеньо находится на радаре у нескольких европейских клубов, включая "Милан", однако сам Антуан предпочитает остаться в Премьер-Лиге в случае ухода из "Борнмута".



Интерес к Семеньо проявляют "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал", и только "Челси" не планирует вступать в борьбу за 25-летнего игрока сборной Ганы.



Позиция "Челси" обусловлена тем, что "синие" не испытывают дефицита в фланговых нападающих, вдобавок следующим летом на "Стэмфорд Бридж" прибудет перспективный Жеовани Кенда.



Ранним фаворитом в борьбе за Семеньо называется "Ливерпуль", чей спортивный директор Ричард Хьюз в свое время и привел Антуана в "Борнмут", а минувшим летом забрал у "вишенок" защитника Милоша Керкеза.



При этом "Ливерпуль, как и "Юнайтед" с "Тоттенхэмом", имеет возможность потратиться уже в январе.