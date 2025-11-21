"Арсенал" — один из претендентов на Мактоминея

"Арсенал" находится среди клубов, заинтересованных в возвращении полузащитника итальянского "Наполи" Скотта Мактоминея в Премьер-Лигу.

Мактоминей сенсационным образом выступает за "Наполи" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов фунтов 18 месяцев назад.



В прошлом сезоне Мактоминей завоевал с "Наполи" титул Серии А, а на днях 28-летний полузащитник помог сборной Шотландии оформить выход на ЧМ-2026, забив великолепный гол против Дании.



Несмотря на свои успехи, Мактоминей открыт к возвращению в Премьер-Лигу в 2026 году, однако только идеальное во всех смыслах предложение заставит Скотта покинуть Неаполь.



По информации TEAMtalk, упомянутый "Арсенал" уже находится в контакте с лагерем Мактоминея, как и "Тоттенхэм", "Эвертон" и помышляющий о возвращении Скотта "Юнайтед".



Однако "Наполи" очень дорожит Мактоминеем и предложения ниже 70 млн. фунтов даже не собирается рассматривать.