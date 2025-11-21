"Юнайтед" видит в Андерсоне замену для Каземиро

"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в качестве замены для Каземиро.

Контракт Каземиро с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" не собирается пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.



Как утверждает The Times, "Юнайтед" уже планирует пригласить Андерсона на место Каземиро, которому в феврале исполнится 34 года.



Однако в борьбе за Андерсона "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и "Ньюкасла", бывшего клуба 23-летнего игрока сборной Англии.



"Форест" исключает продажу Андерсона в январе, но следующим летом будет готов отпустить Эллиота за 100+ миллионов фунтов.