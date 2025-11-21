"Юнайтед" видит в Андерсоне замену для Каземиро
"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в качестве замены для Каземиро.
Контракт Каземиро с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" не собирается пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.
Как утверждает The Times, "Юнайтед" уже планирует пригласить Андерсона на место Каземиро, которому в феврале исполнится 34 года.
Однако в борьбе за Андерсона "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и "Ньюкасла", бывшего клуба 23-летнего игрока сборной Англии.
"Форест" исключает продажу Андерсона в январе, но следующим летом будет готов отпустить Эллиота за 100+ миллионов фунтов.
21.11.2025 10:00
Просмотров: 252
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: