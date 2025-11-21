Нуну: "Пакета незаменим для "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту заявил, что атакующий полузащитник Лукас Пакета является "незаменимым" для его команды.

В преддверии зимнего трансферного окна ходят настойчивые слухи о том, что Пакета может покинуть "Вест Хэм".



Однако перед выездом к "Борнмуту", который Пакета пропускает из-за дисквалификации, Нуну дал понять, что о расставании с 28-летним бразильцем и речи быть не может.



"Я бы сказал, что он незаменим. Невозможно заменить игрока вроде Лукаса. Мы должны понимать, что он значит для нас, что он дает нам с помощью своего таланта. Великолепный игрок, поэтому он незаменим".



"Нам нужно найти решения. У нас еще будет тренировка завтра, игроки возвращаются из сборных. Завтра мы посмотрим на имеющихся игроков, посмотрим на парней и решим, кто отправится на выезд и кто сыграет", — цитирует Нуну Sky Sports.