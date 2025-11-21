Каррагер предупредил, что "Ливерпуль" может не попасть в Лигу Чемпионов

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил, что "красные" могут не попасть в Лигу Чемпионов, если не купят защитника в январе.

"Ливерпуль" ушел на этот международный перерыв, проиграв семь из 10 последних матчей во всех соревнованиях. Особенно большие проблемы возникают у "красных" на выезде, где соперники используют свою физическую мощь и прямолинейную манеру игры.



По мнению Каррагера, команде Арне Слота остро не хватает физической силы и мощи, и Джейми надеется, что эта проблема будет решена в зимнее трансферное окно.



"Думаю, здесь много деталей. Но, если честно, когда я смотрю на проигранные ими матчи и на то, как они их проиграли, становится очевидно, что они не выдерживают требования к физической готовности в Премьер-Лиге".



"Арне Слот хотел, чтобы при нем "Ливерпуль" больше играл в футбол, забивал больше голов и играл зрелищнее. Когда он играл против "Манчестер Сити" на прошлой неделе, он говорил о Пепе (Гвардиоле) словно о своем герое, и для многих тренеров это, наверное, действительно так".



"Таков его футбол. Он пытается подтолкнуть "Ливерпуль" в одном направлении, тогда как Премьер-Лига тяготеет к повышению требований к физической готовности".



"Я не думаю, что эта группа игроков готова выиграть Премьер-Лигу в этом году, даже если забыть об их отставании. Возможно, в январе им стоит добавить физической силы, скорости, мощи".



Думаю, если "Ливерпуль" не подпишет защитника в январе, они могут не попасть в Лигу Чемпионов", — цитирует Каррагера Daily Mail.