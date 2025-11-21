"Сити" обсудит новый контракт с Фоденом

"Манчестер Сити" собирается начать переговоры со своим полузащитником Филом Фоденом о новом контракте.

Будучи признанным лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24, Фоден совершенно провалил прошлую кампанию, но в этой вернулся в свою лучшую форму, как это констатировал главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



А поскольку от действующего контракта Фодена остается 18 месяцев, в "Сити" решили, что это подходящий момент, чтобы сесть за стол переговоров с Филом и обсудить продление сотрудничества, сообщает Daily Mail.



В 14 матчах этого сезона за "Сити" Фоден забил четыре гола и отдал три результативные передачи. А в этот международный перерыв 25-летний полузащитник вернулся в сборную Англии, отметившись выходами на замену против Сербии и Албании.