"Сити" обсудит новый контракт с Фоденом
"Манчестер Сити" собирается начать переговоры со своим полузащитником Филом Фоденом о новом контракте.
Будучи признанным лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24, Фоден совершенно провалил прошлую кампанию, но в этой вернулся в свою лучшую форму, как это констатировал главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.
А поскольку от действующего контракта Фодена остается 18 месяцев, в "Сити" решили, что это подходящий момент, чтобы сесть за стол переговоров с Филом и обсудить продление сотрудничества, сообщает Daily Mail.
В 14 матчах этого сезона за "Сити" Фоден забил четыре гола и отдал три результативные передачи. А в этот международный перерыв 25-летний полузащитник вернулся в сборную Англии, отметившись выходами на замену против Сербии и Албании.
21.11.2025 07:00
Просмотров: 139
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: