Гвардиола: "Фоден вернулся!"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его полузащитник Фил Фоден вернулся в свою лучшую форму.

Накануне вечером Фоден двумя очень похожими голами помог "Сити" разгромить дортмундскую "Боруссию" в Лиге Чемпионов со счетом 4:1.



Гвардиола рад, что Фоден набрал такую форму, и надеется, что Фил продолжит играть столь же полезно для команды.



"Я рад, что не только Эрлинг (Холанд) забивает голы! Фил вернулся. Сколько раз, сколько лет мы наблюдали такого роды голы от Фила? Нам этого очень не хватало в прошлом сезоне, да даже в этом сезоне. Думаю, он очень нам поможет".



"Он уверен, что может забить гол таким образом, и ему не нужно сильно бить — он просто направляет мяч рядом со штангой, словно делая пас в сетку ворот. Фил великолепен".



"До тех пор пока Фил чувствует себя счастливым и любимым, получая удовольствие от игры, лишние слова не нужны. Он особенный игрок. Но мы нуждаемся в его голах, и, надеюсь, это был первый шаг", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.