"Ковентри" Лэмпарда: стабильность состава и сила атаки

Фрэнк Лэмпард сумел оправиться от неудач в "Эвертоне" и "Челси" и восстановить свою тренерскую репутацию в Чемпионшипе, создав условия для прогресса "Ковентри". "Небесно-голубые" уверенно лидируют, имея самую грозную во втором английском дивизионе атаку. Рассказываем о том, как Лэмпарду удалось сделать "Ковентри" главным фаворитом сезона в Чемпионшипе.

"У меня немного опухла лодыжка, и вы, наверное, видите припухлость", — говорит Фрэнк Лэмпард, скрестив ноги и глядя на свою правую ногу. На первый взгляд это можно было бы принять за следствие его активного участия в тренировках "Ковентри". На самом деле это не имеет ничего общего с тренерской работой на передовой. "Я подвернул ее, играя с детьми в Гайд-парке в воскресенье", — говорит он, широко улыбаясь.



Это типичный Лэмпард. В детстве его покойная мать Патриция ругала его за то, что он спал в футбольных бутсах, а однажды он провел выходные в Борнмуте в доме своего дяди Харри Рэднаппа, разнашивая пару бутс. Лэмпард всегда был погружен в игру: он присоединился к клубу для мальчиков "Хит Парк", осуществил свою мечту надеть футболку "Вест Хэма" и закрепил за собой звание одного из величайших полузащитников Англии, проведя 13 лет в "Челси" и завоевав бесчисленное количество трофеев. Те дни минули — "Ковентри" является его четвертым клубом в качестве тренера, — но 47-летний Лэмпард по-прежнему верит в то, что нужно быть в гуще событий.



"Лучшие из тренеров, на которых я равнялся, когда начинал заниматься этим, находились прямо посреди тренировочного поля, пытаясь донести свою мысль здесь и сейчас", — говорит он. "Я несколько дней наблюдал за Пепом Гвардиолой благодаря своим связям в "Манчестер Сити", за Эдди Хау, Томасом Франком. Для меня хорошие тренеры, как правило, находятся в центре всего. Я считаю, что это лучший подход, поэтому я активен, и мне нравится быть таким. Именно так я хотел бы, чтобы меня тренировали в наши дни. Хорошо взаимодействовать с игроками".



Лэмпард — увлекательный собеседник, он затрагивает все темы: от лидерства "Ковентри" в Чемпионшипе до эволюции сборной Англии Томаса Тухеля и даже сериала "Убийства в Мидсомере". Он разговаривает в гостевой ложе с видом на поле, только что встретившись с участниками программы по борьбе с деменцией, которую проводит благотворительный отдел клуба. Это один из общественных проектов 72 клубов Футбольной Лиги, в которых ежегодно участвуют более миллиона человек и которые были представлены в течение дня на стадионе в рамках празднования ежегодной Недели действий Футбольной Лиги. Инициатива "Ковентри" находит отклик у Лэмпарда, чьей бабушке Хильде диагностировали нейродегенеративное заболевание, когда он был подростком.



"Как это бывает в таких случаях, все произошло очень быстро. Я часто видел бабушку Хильду, и она всегда готовила чай, пирожные и бутерброды. Она жила в Восточном Лондоне, недалеко от "Аптон Парк", и когда ты еще молодой, ты не замечаешь всех признаков, но все началось с потери памяти, а потом стало гораздо серьезнее. Для семьи это было довольно страшно. Но многие, многие семьи справляются с этим, и мы должны помогать, как можем. Позитивные лица, которые я видел несколько минут назад, показывают, как много мы можем сделать, чтобы поддержать их".



"Ковентри" — самая результативная команда в четырех высших дивизионах английского футбола. Примечательно, что их счет в 40 голов, забитых 10 игроками, превысил их общий результат за весь сезон 2016/17, когда клуб вылетел в Лигу Два, и минимум в два раза превышает результат всех соперников по дивизиону, за исключением восьми (у четырех из них — ровно 20 голов). После нескольких неудач появился новый оптимизм по поводу возвращения в Премьер-Лигу впервые с момента вылета в 2001 году. После победы над "Стоуком" "Ковентри" набрал больше очков после 15 матчей, чем четыре из шести команд, автоматически повысившихся в классе, набрали на том же этапе в трех последних сезонах, включая "Лидс" и "Бернли" в прошлом. Есть все предпосылки к тому, что именно "Ковентри" — главный фаворит на прямой выход в Премьер-Лигу в этом сезоне.



Лэмпард принимал команду, которая пребывала в кризисе, а сейчас сделал из нее фаворита дивизиона. В чем заключается самая заметная разница между нынешней командой и той, которую он унаследовал? "Ну, теперь команда начинает выглядеть так, как я хочу, чтобы она выглядела... Это абсолютно не означает неуважение к тому, что было раньше, потому что предыдущий тренер добился невероятного успеха. Но когда я пришел, было видно, что уверенность в себе упала, и когда я смотрел на команду, я не видел четкой идентичности, а это может случиться без уверенности в себе. Я тоже терял работу, поэтому понимаю, что может произойти. Моя задача состояла в том, чтобы найти ответы на вопросы: "Где мы можем стать лучше?" Мы постарались создать команду с реальной скоростью и энергией. Мы хотим быть очень позитивной командой в том, как мы отбираем мяч и атакуем. На данный момент я вижу много вещей, которые мне нравятся, и надеюсь, что болельщикам это нравится тоже".



На презентации Лэмпарду задавали множество вопросов о том, почему он хочет работать в такой нестабильной отрасли, а не быть экспертом или заниматься гольфом. "Я немного обижаюсь на такие вопросы — "почему вы это делаете?" — потому что предполагаю, что речь идет о деньгах. Я довольно целеустремленный человек, поэтому я хочу постоянно доказывать всем их неправоту, и я считаю, что это хорошая движущая сила. Я стараюсь не полагаться на это, потому что если ты это делаешь, то на одной неделе ты будешь лучшим тренером, а на следующей — худшим. Вот и все".



Лэмпард улыбается. На протяжении всей своей карьеры он чувствовал на себе пристальное внимание, начиная с того печально известного момента, когда Харри Рэднапп защищал своего племянника на форуме болельщиков "Вест Хэма" в 1996 году. Лэмпард сыграл 106 матчей за сборную Англии и представлял ее на четырех крупных турнирах, включая три Чемпионата Мира, когда часто говорили, что все, кроме победы, является провалом.



"Золотое поколение должно было обязательно выиграть турнир"... Ну, нет, нам пришлось играть против Испании, Франции и Германии, и это было нелегко. И следующим летом будет нелегко. В то же время я могу представить, что работа идет очень хорошо, у нас в команде есть хорошие таланты; это захватывающе, и я надеюсь, что они покажут очень хорошие результаты". Устал ли он от разговоров о так называемом "золотом поколении"? "Да, немного. Это старая новость, и люди ее сенсационизируют. Я с большим удовольствием вспоминаю свою карьеру в сборной Англии, но мы ничего не выиграли, и это факт".



Тема баланса становится все более актуальной. Он ездит на работу из семейного дома в Лондоне, и Харри Рэднапп обычно первым звонит ему после матчей, когда Лэмпард едет по трассе M40. В других случаях он включает музыку или подкасты, чтобы скоротать время в пути. Он добавил в свой плейлист The Enemy — группу из Ковентри, которая перед победой во вторник исполнила We'll Live and Die in These Towns, песню, принятую в качестве предматчевого гимна клуба, а летом трижды побывал на концертах Oasis на стадионе "Уэмбли". "Я помню, как вышли их первые альбомы, мне было 17 или 18, и я был к этому готов", — говорит он с улыбкой. "Это было прекрасное время для моего поколения".



Переработка может быть романтизирована, и Лэмпард признается, что он "трудоголик", но осознает ценность времени, которое он проводит со своей семилетней дочерью Патрисией и четырехлетним сыном Фредди. "Это просто немного смягчает меня", — говорит он. "У меня четверо детей: мои старшие дочери учатся в университете, одна в Шотландии, другая в Лондоне, а младшие держат меня в тонусе, поэтому я люблю быть дома с ними и с женой. Это то, что я люблю делать. Если у меня есть выходной, я очень, очень счастлив заниматься простыми вещами, это идеальный отдых".



Самый большой провал "Ковентри" в этом сезоне мог оказаться их самым большим плюсом. Подопечные Лэмпарда испытали шок в Рексеме на Хэллоуина, когда их 12-матчевая беспроигрышная серия подошла к концу.



"Вероятно, это помогло мне больше, чем кому-либо, потому что меня часто спрашивают о победных сериях", — говорит Лэмпард Sky Sports.



"Когда победные результаты накапливаются, ты начинаешь думать о рисках чрезмерной самоуверенности и самоуспокоенности. Это поражение стало хорошим напоминанием о том, что если ты не полностью сосредоточен, особенно в гостях, матчи становятся сложными. Мы все это понимали, но опыт только усилил это понимание. Нужно брать из этого позитив и извлекать уроки. Часто в поражении можно научиться большему. В этой лиге поражения — нормальное явление. Необычным было то, насколько сильны мы были в начале сезона. Важна реакция после неудачи. Мы хорошо с этим справились и быстро пошли дальше".



В конце концов, это было небольшое затруднение в образцовом начале сезона для "Ковентри". Они выиграли следующие два матча, и после 15 поединков лидируют в Чемпионшипе с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя.



Лэмпард был очень доволен реакцией на конец прошлого сезона, когда они проиграли "Сандерленду" в драматичной ситуации в полуфинале плей-офф.



"Я очень доволен тем, как мы начали сезон", — говорит он. — "После разочарования прошлого сезона команда вернулась с настоящей решимостью. Мы работаем в основном с тем же составом, что и в прошлом сезоне, с несколькими новыми игроками, и они показывают отличные результаты".



"Многие, возможно, думали, что мы можем претендовать на плей-офф, но то, что мы сейчас находимся на этом месте, является заслугой игроков. Задача состоит в том, чтобы продолжать совершенствоваться. Мы еще можем стать лучше, но я очень доволен тем, что было сделано до сих пор".



Лэмпард уже почти год возглавляет "Ковентри", будучи назначенным на эту должность в ноябре 2024. В то время это казалось спорным решением, поскольку он заменил легендарную фигуру Марка Робинса.



Лэмпард размышляет о своем времени во главе "Ковентри" в преддверии годовщины своего назначения.



"Мне нравится работать здесь", — говорит он. — "Мне нравятся игроки и обстановка. Есть еще области, которые мы хотим улучшить на поле и за его пределами, такие как детали тренировочной базы, восстановление и подготовка".



"У меня есть опыт игровой и тренерской карьеры, который помогает мне определять эти вещи. Я стараюсь работать усердно каждый день и постоянно учусь".



"Вы принимаете решения, некоторые из них хорошие, а над некоторыми вы размышляете, и это часть работы. С опытом я чувствую себя более спокойно в этой роли. Если мы усердно работаем, то обычно получаем то, что заслуживаем".



47-летний Лэмпард признает, что сейчас он более расслаблен, чем был в качестве игрока или когда начинал тренерскую карьеру в Чемпионшипе с "Дерби".



Его репутация говорит сама за себя и помогает ему завоевать уважение везде, где бы он ни был, но его спокойный подход также помогает ему утвердить свой авторитет. Но год — это долгий срок в этой лиге, и эта полемика осталась в далеком прошлом. Работа Лэмпарда в "Ковентри" пока что выглядит образцовой.



"Опыт и окружающая среда помогают", — говорит Лэмпард. — "Я доверяю игрокам, потому что они сами себя мотивируют и понимают, чего мы хотим достичь как команда. Это доверие приносит спокойствие. Вы также учитесь тому, что иногда можно работать так же хорошо и без немедленной награды, поэтому не стоит увлекаться, когда все идет хорошо. Я по натуре никогда не был склонен к чрезмерному оптимизму. Я всегда смотрю вперед, на следующий вызов, и стараюсь не поддаваться самоуспокоенности. Я хочу оставаться требовательным, сохраняя при этом стабильность".



Это отношение вряд ли изменится у Лэмпарда до тех пор, пока работа не будет сделана. Впереди еще 31 матч — начиная с "Вест Бромвича" в субботу, но "Ковентри" сейчас находится в максимально выгодном положении, чтобы продолжить свой путь.



Одним из самых ярких аспектов впечатляющего сезона "Ковентри" является результативность команды. В первых 15 матчах сезона она забила 40 голов. Ни одна другая команда дивизиона не забила больше 26.



Лэмпард считает, что стабильность состава, который летом практически не претерпел изменений, является одним из главных факторов, способствующих хорошим результатам. Он рассказывает, как он был впечатлен тем, каким образом "Ковентри" оправился от первого поражения в сезоне и выиграл следующие два матча.



"Стабильность была одним из главных положительных моментов", — говорит он. — "Когда вы работаете с одной и той же группой и несете одно и то же послание, прогресс идет быстрее. Игроки понимают, чего мы хотим и как мы работаем. Они вкладывают все силы как на поле, так и за его пределами. Клуб ценит развитие и максимальную отдачу от команды, а не постоянные изменения. Эта стабильность помогает. Мы должны оставаться сосредоточенными, потому что импульс и хорошие результаты ничего не значат, если появляется самоуспокоенность. Мы будем продолжать работать в правильном направлении".



Брэндон Томас-Асанте — лучший бомбардир Чемпионшипа с 10 голами. Раньше он никогда не забивал более 11 голов за весь сезон.



"Наша атакующая игра — результат упорного труда на тренировках и поддержки игроков", — говорит Лэмпард. — "У нас нет большого количества вариантов в атаке, поэтому мы должны тщательно выбирать ротацию. Потеря Джека Рудони была значительной, потому что он был жизненно важным игроком в прошлом сезоне, и нам пришлось адаптироваться".



"Несколько игроков вышли на новый уровень. Брэндон Томас-Асанте вернулся после предсезонной подготовки голодным и сосредоточенным. Мы работали с Хаджи Райтом над перемещением в центр, что помогло ему. Наши крайние нападающие обладают большим талантом, и мы управляем их игровым временем, чтобы они оставались в форме. В целом, мы улучшили построение игры, перемещение мяча по линиям и атаку в переходных фазах. Игроки приняли эти идеи и хорошо их применили. Мы хотим продолжать в том же духе и оставаться точными, когда появляются шансы".



Сейчас все выглядит так, что "Ковентри" на хорошем ходу и движется на всех парах к прямому повышению. Большим испытанием для команды станет рождественский марафон, во время которого придется применять ротацию, но эта команда не зависит от конкретных игроков во всех линиях, кроме атаки, где пока что связка Райта и Томаса-Асанте работает идеально. Фрэнк Лэмпард получил несколько болезненных уроков в Премьер-Лиге, работая с "Эвертоном" и "Челси", но в Чемпионшипе он исключительно успешен — что ранее с "Дерби", что сейчас с "Ковентри".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru