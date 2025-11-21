Сезон завершен для Фабиу Карвалью

Фабиу Карвалью Атакующий полузащитник "Брентфорда" Фабиу Карвалью получил разрыв крестообразных связок колена и в этом сезоне уже не сыграет.

Эту травму Карвалью получил в прошлый уикенд, уточняет talkSPORT. Фабиу уже посетил профильного специалиста и сейчас готовится к операции.

Карвалью успел провести девять матчей за "Брентфорд" в этом сезоне, забив три гола. Фабиу был недоволен дефицитом игровых минут и собирался обсудить с руководством клуба свой уход в аренду в январе.

Но теперь впереди у 23-летнего англо-португальца, сыгравшего 33 матча за "Брентфорд" после перехода из "Ливерпуля" в августе 2024, многомесячная реабилитация.




21.11.2025

