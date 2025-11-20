Мане объяснил, почему отказал "Юнайтед"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане объяснил, почему в свое время отказал "Манчестер Юнайтед".

Будучи купленным у "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов в 2016 году, Мане забил 120 голов в 269 матчах за "Ливерпуль". У "красных" Садио сформировал великолепную тройку нападения вместе с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино и завоевал множество трофеев.



Однако карьера Мане, ушедшего из "Ливерпуля" в "Баварию" в 2022 году, могла сложиться иначе, если бы летом 2015 Луи Ван Галь, тогда тренировавший "Юнайтед", был убедительнее.



"В то время мне позвонили из "Манчестер Юнайтед". Я разговаривал с Ван Галем. Там был Руни. И Ди Мария был там. И Депай был там. Когда они не смогли заполучить меня, то купили Мартиаля".



"Ван Галь позвонил мне и сказал: "Мане, ты как? Чем занимаешься? Я хочу, чтобы ты перешел в "Манчестер Юнайтед".



"Я сказал: "Серьезно?" Он: "Да". Я: "Окей, теперь я поговорю со своим агентом". Ван Галь: "Мы посмотрим, как будет лучше всего, потому что я знаю, ты хороший игрок и можешь помочь команде, а мы можем помочь тебе стать более классным игроком".



"Я сказал: "Окей, но у меня вопрос. У тебя есть Депай, у тебя есть Руни, у тебя есть Ди Мария, у тебя есть Ван Перси. Так где я буду играть?" Таков был мой вопрос, потому что я хотел играть".



"Он сказал: "Я знаю твой талант, ты хорош. Если ты будешь хорошо тренироваться, производить хорошее впечатление, ты будешь играть. Но у нас есть другие игроки, которые тоже хороши".



"Это объяснение не показалось мне убедительным. Я говорил с тренером, который сказал мне, что я смогу играть, если буду хорош, а если нет... Но в то время я не был готов, я был молод. Я по-прежнему нуждался, чтобы мне кто-нибудь помогал, и тогда через год-два я бы стал тем, кем хочу".



"Я все еще был в "Саутгемптоне". Я не был стабилен. В итоге мы сказали: "Окей, посмотрим", — поведал Мане ESPN.