"Тоттенхэм" ищет голкипера мирового уровня

"Тоттенхэм" активно работает над приглашением голкипера мирового уровня в зимнее трансферное окно.

В данный момент первым номером "Тоттенхэма" остается Гульельмо Викарио. Несмотря на ряд блестящих моментов, даже в этом сезоне, 29-летний итальянец уязвим при стандартных положения и недостаточно хорошо, как считают в тренерском штабе Томаса Франка, руководит действиями своих партнеров по команде в штрафной площади.



Поэтому "Тоттенхэма" ведет "активные поиски" игрока "мирового уровня" на последний рубеж, и одной из возможных целей лондонский клуб рассматривает 33-летнего Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", сообщает Daily Mail.



Минувшим летом Мартинес едва не ушел в "Манчестер Юнайтед", который уже заручился согласием Эмилиано, но так и не выдвинул свое предложение, предпочтя молодого Сенне Ламменса.



Помимо голкипера, "Тоттенхэм" также надеется обзавестись нападающим в январе. На радаре у "шпор" находятся Айвен Тоуни из "Аль-Ахли" и Душан Влахович из "Ювентуса", причем в данный последний вариант выглядит вероятнее.