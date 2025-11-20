МЮ откроет крупнейший в Премьер-Лиге стоячий сектор

"Манчестер Юнайтед" откроет крупнейший в Премьер-Лиге стоячий сектор на своем стадионе "Олд Траффорд".

Как сообщает talkSPORT, "Юнайтед" оборудовал 6,000 стоячих мест на втором ярусе трибуны "Стретфорд Энд", которая находится за воротами.



Работы стартовали еще в сентябре, и в ближайший понедельник, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Эвертон" в рамках Премьер-Лиги, болельщики будут допущены на новый сектор, где смогут весь матч находиться на ногах, опираясь на перила.



Таким образом, теперь общее количество стоячих мест на "Олд Траффорд" составляет 13,577, а это 18 процентов от общей вместимости стадиона "Юнайтед".