МЮ откроет крупнейший в Премьер-Лиге стоячий сектор
"Манчестер Юнайтед" откроет крупнейший в Премьер-Лиге стоячий сектор на своем стадионе "Олд Траффорд".
Как сообщает talkSPORT, "Юнайтед" оборудовал 6,000 стоячих мест на втором ярусе трибуны "Стретфорд Энд", которая находится за воротами.
Работы стартовали еще в сентябре, и в ближайший понедельник, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Эвертон" в рамках Премьер-Лиги, болельщики будут допущены на новый сектор, где смогут весь матч находиться на ногах, опираясь на перила.
Таким образом, теперь общее количество стоячих мест на "Олд Траффорд" составляет 13,577, а это 18 процентов от общей вместимости стадиона "Юнайтед".
20.11.2025 20:00
