Рюдигер допускает свое возвращение в Премьер-Лигу

Защитник испанского "Реала" Антонио Рюдигер рассматривает возможность возвращения в Премьер-Лигу.

В данный момент у Рюдигера остается только один полный год по контракту с "Реалом", за который он выступает после своего перехода свободным агентом из "Челси" летом 2022.



"Реал" не заинтересован в расставании с Рюдигером, и еще до полученной в сентябре травмы Антонио стороны обсуждали возможность продления сотрудничества.



Как сообщает Sky Sport Germany, в данный момент переговоры поставлены на паузу. Рюдигер сосредоточен на возвращении в строй и лишь после этого будет готов возобновить диалог о своем будущем.



Рюдигер открыт к новому контракту с "Реалом", но одновременно осведомлен об интересе из Саудовской Аравии, а также 32-летний немец допускает свое возвращение в Премьер-Лигу, выиграть которую ему так и не удалось за пять сезонов в "Челси".