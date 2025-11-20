Каррагер: "Ливерпулю" нужно потратиться в январе"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал "красных" потратиться на укрепление состава в январе.

"Ливерпуль" только минувшим летом инвестировал около 450 миллионов фунтов в свой состав, однако Каррагер подчеркивает, что большинство новичков просто заменили ушедших игроков, тогда как прибывшие Александер Исак и Уго Экитике и вовсе играют на одной позиции.



Наиболее проблемной зоной в "Ливерпуле" Каррагер считает центр обороны, где у главного тренера Арне Слота практически нет адекватной замены Виргилу Ван Дейку и Ибраиме Конате.



"Ливерпулю" нужно потратиться в январе, они должны купить центрального защитника, они должны были купить центрального защитника еще летом".



"Они этого не сделали, а единственный купленный ими центральный защитник, молодой итальянец Леони, выглядел великолепно в сыгранном им матче Кубка Лиги. К сожалению, он получил травму крестообразных связок колена, поэтому мы не увидим его до следующего сезона".



"Наверное, сезон "Ливерпуля" пойдет под откос, если они потеряют еще одного центрального защитника, поэтому они должны выйти на трансферный рынок в январе".



"Я чувствую, что они нуждались в дополнительных приобретениях еще летом. Я могу пройтись по составу из прошлого сезона — например, ушел Цимикас, в которого тренер не очень-то верил, поэтому вы должны были приобрести левого защитника".



"Ушел Куанса, в которого тренер тоже не очень-то верил. Они пригласили молодого игрока в лице Леони, но им все равно нужен кто-нибудь еще".



"Им пришлось заменить Трента (Александер-Арнольда). Ушел Харви Эллиотт, который не пользовался доверием тренера, и мы пригласили другого 10-го номера в лице Вирца".



"То же самое Нуньес — тренер никогда не верил в него, поэтому мы просто взяли и пригласили Исака. А также возникла эта трагическая ситуация с Диогу Жотой".



"Что касается потраченных за одно лето денег на Исака и Экитике, которые оба играют на одной позиции, то я слегка хватаюсь за голову".



"Когда тратишь такого рода деньги, а затем приходится выбирать одного или другого... Это не очень-то похоже на "Ливерпуль" или на то, как мы совершали свои трансферы в последние годы", — цитирует Каррагера Sky Sports.