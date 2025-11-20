"Юнайтед" просматривает двух талантов "Ренна"

"Манчестер Юнайтед" просматривает восходящих звезд французского "Ренна" в лице центрального защитника Жереми Жаке и нападающего Мохамеда Мейте.

По информации The Sun, представитель "Юнайтед" был замечен на стадионе во время победного для "Ренна" матча Лиги 1 против "Парижа" 7 ноября (0:1).



Скаут "Юнайтед" просматривал в деле Жаке и Мейте, которые на этой неделе сыграли бок о бок с защитником "красных дьяволов" Лени Йоро за молодежную сборную Франции U-21.



20-летний Жаке сыграл каждую минуту каждого матча "Ренна" в этом сезоне Лиги 1, и еще минувшим летом интерес к Жереми проявляли "Арсенал" и "Кристал Пэлас".



В то же время 18-летний Мейте, двоюродный брат экс-нападающего "Кардиффа" и "Рединга" Яку Мейте, рассматривается "Юнайтед" больше как приобретение на будущее. Мохамед забил два гола в 11 матчах этого сезона за "Ренн".