"Арсенал" стал еще ближе к новому контракту с Сака

"Арсенал" стал еще ближе к компромиссу со своим вингером Букайо Сака о новом контракте.

Ранее осенью в таблоидах появились истории о том, что 24-летний Сака уже согласился продлить свой расссчитанный до 2027 года контракт.



По информации Sky Sports, на самом деле "Арсенал" пока не договорился с Сака, однако процесс идет позитивном ключе, и все стороны демонстрируют желание заключить новую сделку.



Ожидается, что новый контракт сделает Сака, забившего шесть голов в 14 матчах этого сезона за "Арсенал" во всех соревнованиях, самым высокооплачиваемым игроком в команде Микеля Артеты.



Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта уже решил вопрос с будущим Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса, чьи предыдущие контракты также истекали в 2027 году, и теперь единственными игроками, у которых остается 18 месяцев по действующим соглашениям, являются Леандро Троссард и Габриэль Мартинелли.