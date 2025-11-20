"Пэлас" начал переговоры с Матета о новом контракте

"Кристал Пэлас" начал переговоры со своим нападающим Жан-Филиппом Матета о новом контракте на улучшенных условиях.

Матета демонстрирует выдающийся футбол в этом году, выиграв с "Пэлас" Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также заявив о себе в сборной Франции.



В этом сезоне Матета забил шесть голов в 11 матчах Премьер-Лиги за "Пэлас", и на "Селхерст Парк" осведомлены об интересе к 28-летнему французу со стороны других клубов.



Однако "Пэлас" не заинтересован в расставании с Матета, и Sky Sports утверждает, что "орлы" уже работают над продлением истекающего летом 2027 контракта Жан-Филиппа.



В январе Матета отметит пять лет в "Пэлас" с момента своего перехода из "Майнца". В течение этого времени Жан-Филипп сыграл 171 матч и забил 54 гола, включая 17 в прошлом сезоне.