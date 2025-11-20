Пирес уверен, что "Арсенал" сможет выиграть Премьер-Лигу

Легенда "Арсенала" Робер Пирес выразил уверенность, что "канонирам" по силам завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После 11 туров "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, имея четыре очка преимущества над ближайшим преследователем.



Пирес чувствует, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета обладает достаточно хорошей командой, но предупреждает, что путь к титулу будет непростым.



"Надеюсь, "Арсенал" сможет сделать это. Я желаю игрокам, Микелю Артете, всем фанатам "Арсенала" достичь этого. Но мы только в ноябре. Путь будет очень длинным, а впереди сложные матчи: лондонское дерби против "Тоттенхэма", затем "Бавария" в Лиге Чемпионов. Артете и игрокам ничего не будет легко, но я уверен. Я всегда верил в Микеля", — сообщил Пирес Givemesport.