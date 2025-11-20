Бывший голкипер "Ливерпуля" Дэвид Джеймс уверен, что "красные" будут открыты к продаже нападающего Мохамеда Салаха.

В прошлом сезоне Салах стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Премьер-Лиги, что обеспечило ему новый контракт до 2027 года, но в этой кампании Мохамед и близко не показывает такую результативность.



Кроме того, в конце сезона Салаху исполнится уже 34 года, поэтому Джеймс думает, что "Ливерпуль" не будет стоять на пути у Мохамеда, если того кто-нибудь попытается приобрести.



"У "Ливерпуля" не было необходимости подписывать новый контракт с Мо Салахом, а у Мо Салаха не было необходимости подписывать новый контракт с "Ливерпулем". Ведь предполагается, что сделка, которую он заключил, должна быть правильной для обеих сторон".



"В большинстве случаев — и "Ливерпуль" в этом не уникален — за новыми контрактами стоят показатели, которые демонстрируют игроки. Поэтому можно представить ситуацию, когда показатели Мо не соответствуют тому, что нужно "Ливерпулю".



"И если где-нибудь объявится потенциальный покупатель, уверен, состоится разговор, и "Ливерпуль" будет открыт к уходу Мо. Я не представляю, что Мо будет торчать здесь только ради денег", — сообщил Джеймс Goal.