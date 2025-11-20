Браун: "Сборная Англии не нуждается в Шоу"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что сборная Англии не нуждается в защитнике "красных дьяволов" Люке Шоу.

В этом сезоне 30-летний Шоу оставил позади свои проблемы со здоровьем и выходил в стартовом составе на каждый матч "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Этого оказалось недостаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера английской сборной Томаса Тухеля, и Браун чувствует, что Шоу не светит поездка на ЧМ-2026 следующим летом.



"Когда Люк Шоу полностью здоров, есть ощущение, что люди совершенно не говорят о нем, потому что он ничего не делает неправильно. Думаю, он действительно хорош в этой роли левого центрального защитника при Рубене Амориме, и, на мой взгляд, он должен быть в сборной Англии".



"Вопрос лишь в том, где Томас Тухель собирается его использовать? Он не будет центральным защитником, а левого защитника он в последнее время не играет. К сожалению, Люк оказался в положении, когда в нем не нуждаются".



"Жаль, что так вышло, потому что он играет хорошо и, наверное, заслуживает быть в сборной больше, чем когда он там был в предыдущий раз. Люк лишь может продолжать играть хорошо".



"Вызовут ли его? Я не знаю, потому что Тухелю, возможно, нравится текущее положение вещей", — цитирует Брауна Daily Star.