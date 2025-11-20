Скоулз одобрил планы МЮ насчет Андерсона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз одобрил планы своего клуба по приобретению полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

Согласно слухам, следующим летом Андерсон будет целью номер один "Юнайтед" среди полузащитников, несмотря на то, что "Форест" оценивает Эллиота в 100+ миллионов фунтов.



В этом сезоне Андерсон утвердился основным игроком сборной Англии, раскрывшись в качестве опорника, однако Скоулз считает, что Эллиот был бы полезен "Юнайтед" и как атакующий полузащитник.



"Эллиот Андерсон — действительно хороший игрок. Слушайте, я думаю, им нужно немного больше, чем Андерсон, чтобы достичь того, чего они хотят, и стать претендентом на титул. Но я думаю, он действительно хороший игрок".



"Я считал его хорошим игроком, еще когда он выступал за "Ньюкасл". Я рассматривал его больше как атакующего полузащитника".



"Прежде я не видел его в этой роли, которую он исполняет в сборной Англии, в роли 6-го номера, как это называют в наши дни, но он действительно хорош".



"Думаю, он достаточно атлетичен и стал бы действительно хорошим приобретением", — цитирует Скоулза TEAMtalk.