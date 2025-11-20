Аке задумывается об уходе из "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, отношения Аке с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой остаются превосходными, однако Натан испытывает разочарование по поводу своей ситуации.



В этом сезоне Премьер-Лиги Аке отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Сити", и это ставит под угрозу поездку 30-летнего защитника на ЧМ-2026.



Вообще, Аке выступает за "Сити" с 2020 года, в течение этого времени выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.



Добавим, в предыдущие недели "Эвертон" и "Кристал Пэлас" назывались среди клубов, проявляющих интерес к Аке.