Тоуни согласен на понижение зарплаты ради возвращения в Премьер-Лигу

Нападающий саудовского "Аль-Ахли" Айвен Тоуни согласен на значительное понижение зарплаты ради возвращения в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.

Лишь недавно появилась информация, что возвращение Тоуни в Премьер-Лигу в январе является маловероятным по причине серьезных налоговых издержек.



Однако близкие к Тоуни источники сообщили TEAMtalk, что Айвен готов ущемить себя в финансах ради того, чтобы исполнить свою мечту и отправиться со сборной Англии на Чемпионат Мира.



Тоуни согласен довольствоваться всего 200,000 фунтов в неделю, что примерно в два раза меньше его зарплаты в Саудовской Аравии.



Утверждается, что в данный момент главным претендентом на Тоуни является "Тоттенхэм", хотя свои запросы насчет 29-летнего нападающего также сделали "Челси", "Вест Хэм" и "Эвертон".



В "Тоттенхэме" Тоуни воссоединился бы с главным тренером Томасом Франком, с которым ему довелось поработать в "Брентфорде".