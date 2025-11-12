Тоуни едва ли вернется в Премьер-Лигу в январе

Возвращение нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвена Тоуни в Премьер-Лигу в январе маловероятно.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что клубы Премьер-Лиги делают запросы насчет 29-летнего Тоуни в преддверии зимнего трансферного окна.



Смысл возвращения в Премьер-Лигу для Тоуни заключается в том, чтобы попытаться попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом.



Ранее среди клубов, проявляющих интерес к Тоуни, назывались "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Вест Хэм", однако talkSPORT утверждает, что Айвен, по всей видимости, останется в Саудовской Аравии.



Тоуни только летом 2024 покинул Англию, перебравшись из "Брентфорда" в "Аль-Ахли", и раннее возвращение в Премьер-Лигу было бы чревато для Айвена серьезными налоговыми издержками.



Поэтому близкий к Тоуни источник полагает, что Айвен не будет ущемлять себя в финансах, а продолжит выступать за "Аль-Ахли", где он забил 41 гол в 59 матчах, выиграв Лигу Чемпионов АФК и Суперкубок Саудовской Аравии.