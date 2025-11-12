Тоуни едва ли вернется в Премьер-Лигу в январе
Возвращение нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвена Тоуни в Премьер-Лигу в январе маловероятно.
Накануне издание Sky Sports сообщило, что клубы Премьер-Лиги делают запросы насчет 29-летнего Тоуни в преддверии зимнего трансферного окна.
Смысл возвращения в Премьер-Лигу для Тоуни заключается в том, чтобы попытаться попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом.
Ранее среди клубов, проявляющих интерес к Тоуни, назывались "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Вест Хэм", однако talkSPORT утверждает, что Айвен, по всей видимости, останется в Саудовской Аравии.
Тоуни только летом 2024 покинул Англию, перебравшись из "Брентфорда" в "Аль-Ахли", и раннее возвращение в Премьер-Лигу было бы чревато для Айвена серьезными налоговыми издержками.
Поэтому близкий к Тоуни источник полагает, что Айвен не будет ущемлять себя в финансах, а продолжит выступать за "Аль-Ахли", где он забил 41 гол в 59 матчах, выиграв Лигу Чемпионов АФК и Суперкубок Саудовской Аравии.
12.11.2025 09:00
Просмотров: 273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бл*еа да купите его Аморим, Шешко травма, мбемо и диалло сваливают, кунья в центре нападения это реально куни
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий