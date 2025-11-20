"Ливерпуль" обдумывает покупку защитника в январе

"Ливерпуль" задумывается о приобретении защитника в зимнее трансферное окно.

"Ливерпуль" начал новый сезон с семи побед подряд с учетом всех соревнований, однако затем "красные" резко сбавили обороты и теперь уступают уже восемь очков лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу".



"Ливерпуль" проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге, пропустив 17 голов в 11 поединках чемпионата, и это отражает слабость обороны "красных".



И если к 34-летнему Виргилу Ван Дейку претензий не так много, то игра его партнера по центру обороны Ибраимы Конате регулярно вызывает нарекания.



Также нельзя забывать, что контракт Конате по-прежнему истекает в конце сезона, поэтому "Ливерпуль" не может быть уверен, что Ибраима сохранит концентрацию на игре в футбол в ближайшие месяцы.



Помимо Ван Дейка и Конате, у главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота из числа центральных защитников есть лишь Джо Гомес, превратившийся в игрока запаса. Юный Джованни Леони отсутствует с тяжелой травмой колена.



Поэтому "Ливерпуль" всерьез обдумывает покупку защитника в январе, и TEAMtalk утверждает, что целью номер один "красных" среди игроков центра обороны остается капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи, которого они не смогли приобрести на исходе летнего трансферного окна.



В то же время "Ливерпуль" испытывает большие сомнения насчет трансфера Гехи в январе, опасаясь, что "Пэлас" не захочет расставаться со своим лидером посреди сезона. Да и самому Марку имеет смысл дождаться следующего лета, чтобы стать свободным агентом и получить более выгодный контракт.



Таким образом, сохраняя интерес к 25-летнему Гехи, "Ливерпуль" ищет и другие варианты по укреплению линии обороны.