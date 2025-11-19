Руни назвал топ-3 лучших игроков этого сезона Премьер-Лиги

Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал свою тройку лучших игроков этого сезона Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что Эрлинг Холанд забил 14 голов в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги, нападающему "Манчестер Сити" не нашлось места в топ-3 Руни.

В свою тройку Руни включил Антуана Семеньо из "Борнмута", Бриана Мбемо из "Манчестер Юнайтед" и Виктора Дьекереша из "Арсенала".

"Топ-3? Наверное, Семеньо, он великолепно выступает за "Борнмут", сохранив свою форму с прошлого сезона. Я бы включил сюда Бриана Мбемо, который действительно хорош в "Манчестер Юнайтед", даже после слабого старта сезона в исполнении клуба".

"Третьим я бы, наверное, назвал Дьекереша. Приглашение 9-го номера в "Арсенал" напрашивалось годами, и вот он пришел, выполняет такой объем работы, напорист, участвует в розыгрыше мяча, а также он забил несколько голов", — сообщил Руни Amazon Prime.




  1. gidro-met 19.11.2025 23:23 # gidro-met
    Гарначо - вот кто топарик ультра!

    (ответить)

  2. paroljlogin7237 19.11.2025 23:07 # paroljlogin7237
    Руни был классным игроком в прошлом, но вот как критик он туповат. Холланд каждый матч тащит Сити которые на втором месте, но однозначно Мбемо и Дьекерешь выступают лучше в этом сезоне)

    (ответить)

