Руни назвал топ-3 лучших игроков этого сезона Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал свою тройку лучших игроков этого сезона Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что Эрлинг Холанд забил 14 голов в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги, нападающему "Манчестер Сити" не нашлось места в топ-3 Руни.



В свою тройку Руни включил Антуана Семеньо из "Борнмута", Бриана Мбемо из "Манчестер Юнайтед" и Виктора Дьекереша из "Арсенала".



"Топ-3? Наверное, Семеньо, он великолепно выступает за "Борнмут", сохранив свою форму с прошлого сезона. Я бы включил сюда Бриана Мбемо, который действительно хорош в "Манчестер Юнайтед", даже после слабого старта сезона в исполнении клуба".



"Третьим я бы, наверное, назвал Дьекереша. Приглашение 9-го номера в "Арсенал" напрашивалось годами, и вот он пришел, выполняет такой объем работы, напорист, участвует в розыгрыше мяча, а также он забил несколько голов", — сообщил Руни Amazon Prime.