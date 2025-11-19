Голкипер "Челси" Филип Йоргенсен задумывается об уходе в аренду на вторую половину этого сезона.

Если в прошлом сезоне Йоргенсен еще имел некоторые шансы побороться за роль первого номера "Челси", то в этой кампании статус Роберта Санчеса как основного голкипера "синих" не подвергается сомнению.



Поэтому в этом сезоне Йоргенсен вынужден довольствоваться практикой в Кубке Лиги. Помимо этого, Филип провел матч Лиги Чемпионов против "Аякса", а также заменил удаленного Санчеса по ходу поединка против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.



23-летний Йоргенсен желает играть больше, особенно в свете предстоящих стыковых матчей сборной Дании за право попасть на ЧМ-2026.



Как уточняет журналист Фабрицио Романо, окончательное решение об уходе Йоргенсена примет "Челси". "Синим" придется подумать, кто сможет справиться с ролью дублера Санчеса, если Филип отправится в аренду за практикой.