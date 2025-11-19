"Пэлас" верит, что только "Ливерпуль" может попытаться купить Гехи в январе

Марк Гехи "Кристал Пэлас" считает, что только "Ливерпуль" может попытаться приобрести защитника Марка Гехи в январе.

Контракт 25-летнего Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, и в январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего капитана.

Гехи продолжают сватать налево и направо, однако на "Селхерст Парк" есть ощущение, что большинство заинтересованных клубов хочет заполучить Марка лишь в качестве свободного агента следующим летом.

Единственным клубом, который все же может раскошелиться на Гехи в январе, является "Ливерпуль", который находится в отчаянном положении и остро нуждается в усилении для спасения этого сезона.

Еще одним фактором, подталкивающим "Ливерпуль" к покупке Гехи, является ситуация с защитником Ибраимой Конате, чей истекающий в конце сезона контракт "красным" пока не удается продлить.

"Ливерпуль" едва не подписал Гехи в заключительный день летнего трансферного окна, уже согласовав компенсацию за Марка в 35 миллионов фунтов, однако сделка сорвалась, потому что "Пэлас" не успел найти адекватную замену.




19.11.2025

