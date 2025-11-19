"Пэлас" верит, что только "Ливерпуль" может попытаться купить Гехи в январе
"Кристал Пэлас" считает, что только "Ливерпуль" может попытаться приобрести защитника Марка Гехи в январе.
Контракт 25-летнего Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, и в январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего капитана.
Гехи продолжают сватать налево и направо, однако на "Селхерст Парк" есть ощущение, что большинство заинтересованных клубов хочет заполучить Марка лишь в качестве свободного агента следующим летом.
Единственным клубом, который все же может раскошелиться на Гехи в январе, является "Ливерпуль", который находится в отчаянном положении и остро нуждается в усилении для спасения этого сезона.
Еще одним фактором, подталкивающим "Ливерпуль" к покупке Гехи, является ситуация с защитником Ибраимой Конате, чей истекающий в конце сезона контракт "красным" пока не удается продлить.
"Ливерпуль" едва не подписал Гехи в заключительный день летнего трансферного окна, уже согласовав компенсацию за Марка в 35 миллионов фунтов, однако сделка сорвалась, потому что "Пэлас" не успел найти адекватную замену.
