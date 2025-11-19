"Юнайтед" провел переговоры с агентом Адейеми

Карим Адейеми "Манчестер Юнайтед" провел переговоры с агентом Жорже Мендешем насчет нападающего дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми.

В данный момент Адейеми находится на пороге заключительных 18 месяцев по своему контракту с "Боруссией".

"Боруссия" хочет заключить новый контракт с Адейеми, предлагая тому увеличить зарплату с текущих 96,000 до 122,000 фунтов в неделю, однако Мендеш считает, что его клиент заслуживает большего.

В сложившейся ситуации "Боруссия" может решиться на продажу Адейеми, пока тот находится на пике формы, а Мендеш уже контактирует с заинтересованными клубами, одним из которых является "Юнайтед", сообщает Sky Sport Germany.

Предполагается, что сам Адейеми открыт к переезду в Премьер-Лигу, где в его услугах также заинтересован "Арсенал".

В этом сезоне 23-летний немец забил три гола и отдал три результативные передачи за "Боруссию" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов.




Метки Адейеми, Боруссия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 176

Последние комментарии:




  1. narcot 19.11.2025 20:17 # narcot
    норм, ещё сотка лямов. для комплекта обязательно ещё продать чмайну за копейки и купить пару пз по сотке за каждого

    (ответить)

