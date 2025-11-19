Жезус собирается остаться в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус подтвердил, что не собирается менять клуб в обозримом будущем.

В данный момент Жезус находится на пороге возвращения в строй после тяжелой травмы колена, на фоне чего активизировались слухи о возможном уходе Габриэля из "Арсенала".



Некоторые таблоиды утверждают, что "Арсенал" готов продать Жезуса уже в январе, и одним из возможных направлений для 28-летнего бразильца называется "Палмейрас".



Однако Жезус не спешит паковать чемоданы и собирается, как минимум, отработать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



"Я очень благодарен "Палмейрасу". Это клуб, который я поддерживаю, и я дал понять некоторым игрокам там, что однажды вернусь".



"Но не в данный момент — у меня есть контракт с "Арсеналом" до 2027 года, и я желаю остаться здесь. Если по какой-то причине обе стороны поймут, что мы не сможем продлить наше сотрудничество, то, по крайней мере, до 2027 года я буду здесь", — сообщил Жезус Globo Esporte.