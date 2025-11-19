Аморим: "Мы далеки от идеала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил, что игра его команды по-прежнему далека от идеала.

В данный момент "Юнайтед" не знает поражений уже пять матчей Премьер-Лиги кряду, однако ничья 2:2 против "Тоттенхэма" перед международным перерывом совершенно не порадовала Аморима.



Аморим также предлагает прекратить дискуссии насчет его схемы 3-4-3, потому что не видит в этом проблемы.



"Мы играем лучше, но мы играем лучше благодаря тому, что у нас прибавилось уверенности в себе, а это начинается с хороших результатов — например, против "Ливерпуля".



"Мы становимся лучше, но я могу поделиться своим ощущением: когда мы закончили матч против "Тоттенхэма", и я вернулся в Каррингтон, то я пересмотрел игру и испытал разочарование. Мы были далеки от идеала".



"Мы далеки от того, чтобы быть командой, которая может выигрывать каждый матч. Поэтому, думаю, нам нужно многое сделать, но у меня также есть ощущение, что наша схема — не проблема, и я говорю это много месяцев".



"Схема — это только начало чего-то. Далее идут динамика, уверенность, манера игры, готовность сражаться".



"Если вы посмотрите на матчи, в которых у нас возникали сложности в этом сезоне, то схема не причем, как мне кажется. Нашей игре не хватало интенсивности. Нам нужно быть идеальными, чтобы выигрывать много матчей в этой лиге", — цитирует Аморима Daily Mail.