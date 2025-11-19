"Арсенал" объявил, что прекратит сотрудничество с Visit Rwanda в конце сезона 2025/26.

Эмблема Visit Rwanda красуется на рукаве игровой футболки "Арсенала" с 2018 года, каждый сезон принося лондонскому клубу более 10 миллионов фунтов, сообщает BBC.



Visit Rwanda — компания, созданная для привлечения туристов в Руанду, однако "Арсенал" регулярно подвергался критике за это сотрудничество, учитывая печальную ситуацию с правами человека в этой африканской стране.



Прямо сейчас этот регион Африки захватила очередная волна насилия — поддерживаемые Руандой повстанцы наводят беспорядки в приграничном районе ДР Конго.



И хотя партнерство с Visit Rwanda "превзошло ожидания", как говорится в заявлении "Арсенала", по репутационным соображениям "канониры" решили, что истекающий в конце сезона спонсорский контракт продлен не будет.



Теперь "Арсенал" сосредоточится на поисках нового партнера для рукава игровой футболки, благо у клуба достаточно времени до следующего сезона.