"Арсенал" прекратит сотрудничество с Visit Rwanda
"Арсенал" объявил, что прекратит сотрудничество с Visit Rwanda в конце сезона 2025/26.
Эмблема Visit Rwanda красуется на рукаве игровой футболки "Арсенала" с 2018 года, каждый сезон принося лондонскому клубу более 10 миллионов фунтов, сообщает BBC.
Visit Rwanda — компания, созданная для привлечения туристов в Руанду, однако "Арсенал" регулярно подвергался критике за это сотрудничество, учитывая печальную ситуацию с правами человека в этой африканской стране.
Прямо сейчас этот регион Африки захватила очередная волна насилия — поддерживаемые Руандой повстанцы наводят беспорядки в приграничном районе ДР Конго.
И хотя партнерство с Visit Rwanda "превзошло ожидания", как говорится в заявлении "Арсенала", по репутационным соображениям "канониры" решили, что истекающий в конце сезона спонсорский контракт продлен не будет.
Теперь "Арсенал" сосредоточится на поисках нового партнера для рукава игровой футболки, благо у клуба достаточно времени до следующего сезона.
19.11.2025 16:00
